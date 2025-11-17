Shiffrin und Braathen tauften ihre Rentiere: „Willkommen in der Familie“

Innsbruck – Neben Preisgeld und 100 Weltcuppunkten bekamen die Slalom-Sieger in Levi traditionell ein Rentier geschenkt. Für Mikaela Shiffrin war es bereits das neunte, Herren-Triumphator Lucas Pinheiro Braathen taufte erstmals ein Huftier aus dem Hohen Norden.

Die US-Amerikanerin entschied sich für Winkie, den Spitznamen ihrer Mutter Eileen aus Kindheitstagen. Brasilo-Norweger Braathen musste nicht lange überlegen und verpasste dem Rentier den Namen Björn – so heißt auch sein Vater.