Wie Mama und Papa
Shiffrin und Braathen tauften ihre Rentiere: „Willkommen in der Familie“
Mikaela Shiffrin und Lucas Pinheiro Braathen mit ihren Rentieren.
© AFP (2)
Innsbruck – Neben Preisgeld und 100 Weltcuppunkten bekamen die Slalom-Sieger in Levi traditionell ein Rentier geschenkt. Für Mikaela Shiffrin war es bereits das neunte, Herren-Triumphator Lucas Pinheiro Braathen taufte erstmals ein Huftier aus dem Hohen Norden.
Die US-Amerikanerin entschied sich für Winkie, den Spitznamen ihrer Mutter Eileen aus Kindheitstagen. Brasilo-Norweger Braathen musste nicht lange überlegen und verpasste dem Rentier den Namen Björn – so heißt auch sein Vater.
„Willkommen in der Familie“, schrieb der Internationale Skiverband (FIS) nach der offiziellen Taufe auf seinen Social-Media-Kanälen. (TT.com)