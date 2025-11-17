Unterhaus kompakt

Verletzungsteufel schlug auch im Cup zu, Gebietsligist präsentierte neuen Trainer

Michael PipalDaniel Lenninger

Bevor sich der Tiroler Amateur-Fußball endgültig in die Winterpause verabschiedet, liefern wir im Unterhaus kompakt die letzten News: