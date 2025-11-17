Ausstellung in Schwazer Galerie: Fotos, die nicht in der Zeitung erschienen sind

Der 66-jährige Belgier Rudy De Moor war viele Jahre Pressefotograf für die TT, arbeitete aber auch als Kameramann. Nicht nur in Tirol, sondern auch in Belgien. Kommenden Donnerstag wird seine Ausstellung in Schwaz eröffnet.

Seit 2016 hat er für die Tiroler Tageszeitung fotografiert, vor drei Jahren ist Rudy De Moor in Pension gegangen. Am kommenden Donnerstag wird in der Erbario Galerie der Eremitage in Schwaz eine Ausstellung seiner Bilder eröffnet. „Es sind Bilder, die nicht in der Zeitung erschienen sind“, sagt De Moor.

Das Bild, neben dem Bild

Bilder, die veröffentlicht werden, müssten gewissen Standards entsprechen, einen gewissen Bildwinkel zeigen, Hoch- oder Querformat sein, zur Geschichte passen. Jene Bilder, die ihm am besten gefallen, sind jetzt zu sehen. Es sind die Bilder neben den Bildern. Nicht die für das schnelle Mediengeschäft, sondern die zum genauer Hinschauen.

Der Tiroler Künstler Chris Moser ist in der Ausstellung zu sehen. © Rudy De Moor

Da wird etwa der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler während der Coronapandemie mit einer rosaroten Maske gezeigt oder der Tiroler Erfolgsautor Bernhard Aichner in der Buchhandlung Haymon, nicht als Hauptperson, sondern wie er etwas sucht.

Auch der Gastronomin Haya Molcho ist ein Bild gewidmet. © Rudy De Moor

Nicht alles ist glattgelaufen im Berufsleben von Rudy De Moor. Er erlebte die Pleite eines Arbeitgebers mit und wäre dabei auch selbst finanziell fast untergegangen. Angefangen hat alles im Jahr 1979 nach der HTL Foto und Film in Belgien. Rudy begann erst in einem Fotogeschäft zu arbeiten, dann bekam er die Möglichkeit, beim größten flämischen Zeitungsverlag zu arbeiten. Seine Fotos erschienen in „De Standard“ und „Het Nieuwsblad“. „Sehr viele Ideen habe ich geklaut, als ich die Abzüge meiner Kollegen entwickelt habe“, erzählt Rudy von den Zeiten des analogen Fotografierens.

Die Ausstellung ist in der Erbario Galerie in Schwaz von 20. November 2025 bis 10. Jänner 2026 zu sehen.

Die ausgestellten Fotos sind alle vor, während und nach Interviews entstanden, erzählt Rudy De Morr. Sie haben es nicht in die Zeitung geschafft, „aus verschiedenen Gründen“, erzählt der Fotograf: „Nicht zum Thema passend, die abgebildete Person war zu klein, zu groß. Vielleicht waren manche Fotos auch zu kreativ.“