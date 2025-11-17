Bücher, Kleidung, Sammlerstücke: Sillian lädt zum Flohmarkt

Am Samstag, dem 22. November 2025, verwandelt sich der Kultursaal in Sillian in ein Paradies für Schnäppchenjäger*innen und Sammler*innen. Von 10 bis 13.00 Uhr laden private Verkäufer*innen aus der Region zum Stöbern, Entdecken und Verweilen ein.

Sillian – Der traditionelle Sillianer Flohmarkt geht in die dritte Runde. Besucher*innen können nach Herzenslust durch die Stände schlendern und nach verborgenen Schätzen Ausschau halten. Von Büchern über Kleidung bis hin zu Dekorationsartikeln und Sammlerstücken – die Auswahl ist groß.

Doch der Flohmarkt bietet mehr als nur die Möglichkeit zum Einkaufen. In gemütlicher Atmosphäre können Besucher*innen bei Kaffee und Kuchen verweilen, mit Nachbar*innen ins Gespräch kommen und neue Kontakte knüpfen. Gerade in der kälteren Jahreszeit bietet die Veranstaltung eine willkommene Gelegenheit für geselliges Beisammensein.

Die Veranstaltung wird vom Projekt „Miteinand in Sillian“ in Zusammenarbeit mit der Initiative „Familienfreundliche Gemeinde Sillian“ organisiert. Mit dem Flohmarkt fördern die Veranstalter nicht nur den Gedanken der Nachhaltigkeit durch die Weitergabe gebrauchter Gegenstände, sondern stärken auch den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde.

Wer selbst etwas verkaufen möchte oder weitere Informationen benötigt, kann sich per E-Mail an sillian.miteinand@gmail.com wenden.

