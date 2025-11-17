Selbstverteidigung für Frauen: Workshop in Nußdorf-Debant gibt Stärke und Sicherheit

Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen 2025 bieten das Frauenzentrum Osttirol und die Taekwondo-Schule Nußdorf-Debant einen Selbstverteidigungskurs für Frauen an. Der dreistündige Workshop findet am 29. November in der Mittelschule Nußdorf-Debant statt.

Nußdorf-Debant – Der Kurs richtet sich an Frauen jeden Alters, die ihre persönliche Sicherheit stärken möchten. Unter der Anleitung von Franz Bacher von der Taekwondo-Schule Nußdorf-Debant lernen die Teilnehmerinnen effektive Verteidigungstechniken, die auch gegen körperlich überlegene Angreifer wirksam sind.

Der Workshop soll nicht nur praktische Fertigkeiten vermitteln, sondern auch das Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen stärken. Allein das Wissen um ihre eigene Stärke und ihr Potenzial hilft Frauen, in solchen Situationen sicherer aufzutreten.

Taekwondo, eine koreanische Kampfkunst, wird von vielen Mädchen und Frauen nicht primär als Wettkampfsport betrieben, sondern vor allem wegen des Aspekts der Selbstverteidigung. Diese steht auch beim angebotenen Kurs im Vordergrund.

Die Veranstaltung ist Teil der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, die jährlich vom 25. November bis zum 10. Dezember stattfindet und weltweit auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht.

Interessierte können sich bis zum 26. November beim Frauenzentrum Osttirol anmelden. Die Veranstalter freuen sich auf einen lehrreichen Nachmittag mit den Teilnehmerinnen.

Eventinfos: