Ersatzort für Lienz zieht zurück: Wo finden die Damen-Weltcuprennen künftig statt?

Der Aufschrei im vergangenen März war groß, als bekannt wurde, dass Lienz keine Damen-Weltcup-Rennen mehr ausrichtet. Die Technikbewerbe zwischen Weihnachten und Silvester fanden bisher alle zwei Jahre alternierend mit Semmering statt. Heuer wäre Lienz an der Reihe gewesen. Das bisher genutzte Skigebiet am Hochstein wurde jedoch aus finanziellen Gründen endgültig geschlossen.

Die Organisatoren am Semmering gaben frühzeitig ihre Zustimmung für die Übernahme der Rennen in dieser Saison. Im kommenden Jahr sollte dann das Skigebiet Hochficht in Oberösterreich als Ausrichter fungieren. Der ÖSV und der Internationale Skiverband FIS hatten das Gelände bereits geprüft und abgesegnet.

Termin für Bergbahnen nicht haltbar

Doch plötzlich die Kehrtwende: Die Bergbahnen Hochficht, an denen unter anderem die Familie Schröcksnadel beteiligt ist, zogen sich völlig überraschend zurück – das vermeldete die Krone. Als Grund gaben die Verantwortlichen den Termin an. Dieser würde mitten in den Weihnachtsferien den laufenden Skibetrieb zu stark einschränken.