Ursache zunächst ungewiss

Plötzlich war der Bach giftgrün: Feuerwehr musste zu Einsatz in Polling ausrücken

Zu einem „farbigen“ Zwischenfall musste die Feuerwehr in Polling am Wochenende ausrücken.
© Feuerwehr Polling

