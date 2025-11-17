Start des Wahlkampfs

Wer folgt auf Donald Trump? Die frühen Favoriten für die US-Wahl 2028

Donald Trumps zweite Amtszeit endet im Jänner 2029.
© AFP/Lane
Floo Weißmann

Die US-Präsidentschaftswahl 2028 wirft ihre Schatten voraus. Interessenten in beiden Parteien stellen jetzt die ersten Weichen.