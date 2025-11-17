Radsport-Star Felix Gall feiert seine Erfolgssaison mit Filmpremiere in Lienz

Der Osttiroler Radprofi Felix Gall blickte am Wochenende bei einer besonderen Filmpremiere im CineX Lienz auf seine erfolgreiche Saison 2025 zurück. Als erster Österreicher gelang ihm das Kunststück, in einem Jahr zwei Top-Ten-Platzierungen bei Grand Tours zu erreichen. Zahlreiche Prominente und Wegbegleiter feierten mit dem Ausnahmetalent seine Erfolge.

Lienz – Die Saison 2025 war für Felix Gall eine besondere: Mit dem fünften Gesamtrang bei der Tour de France und dem achten Platz bei der Vuelta a España schrieb der Osttiroler österreichische Radsportgeschichte. Diese Erfolge wurden nun in einem Kinofilm festgehalten, der in Kooperation mit Eurosport entstand und am Wochenende in Lienz seine Premiere feierte.

Erste Reihe fußfrei: Gall mit TVB-Obmann Franz Theurl und Andreas Pfurner, dem Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Nußdorf-Debant. © EXPA/ Johann Groder

„Felix hat heuer als erster Österreicher zwei Top-Ten-Ergebnisse bei den drei großen Landesrundfahrten geholt. Das haben wir gefeiert. Herausragend war dabei sein fünfter Platz bei der Tour de France und der achte Gesamtplatz bei der Vuelta", erklärte Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol, der die Veranstaltung mitorganisierte. „Er hat nicht nur in Osttirol einen Radsportboom ausgelöst. Felix fühlt sich mit seiner Heimat verbunden und das schätzen wir."

Von Rückschlägen zum Karrierehöhepunkt

Der 27-jährige Radprofi selbst bezeichnete 2025 als „fast perfekte Saison“, obwohl der Start holprig verlief: „Das Jahr heuer begann nicht gut. Durch Stürze und Defekte kam ich im ersten Jahresdrittel nicht richtig in Schwung." Doch die Formkurve stieg rechtzeitig an: „Danach stieg die Formkurve mit Rang fünf bei der Tour of the Alps und dem vierten Gesamtplatz bei der Tour de Suisse an. Gerade rechtzeitig vor der Tour de France war ich am Höhepunkt."

© www.imago-images.de

Besonders stolz ist Gall auf seinen fünften Gesamtrang bei der Frankreich-Rundfahrt: „Dieser fünfte Gesamtplatz in Frankreich ist neben meinem Etappensieg vor zwei Jahren mein Karrierehighlight.“

Prominente Gäste und Wegbegleiter

Unter den Gästen der Filmpremiere befanden sich neben Familie und Freunden auch zahlreiche Prominente aus Sport und Politik. MTB-Weltmeister Alban Lakata, ein langjähriger Weggefährte Galls, zeigte sich beeindruckt: „In Osttirol gibt es fast keinen Berg, wo Felix nicht die KOM-Bestzeit hält. Er ist ein guter Bergfahrer, das merkte ich schon bei den ersten Trainingsausfahrten vor vielen Jahren mit ihm."

Auch Stephan Tagger, Vater des Tennis-Shootingstars Lilli Tagger, gratulierte dem Radprofi: „Ich kenne Felix schon lange und er ist ein Vorbild für viele junge Sportler*innen, auch für Lilli.“ Besonders im mentalen Bereich und beim Durchhaltevermögen könne seine Tochter von Gall lernen, so Tagger.

Felix Gall mit Stephan Tagger. © EXPA/ Johann Groder

Blick in die Zukunft

Für die kommende Saison hat Felix Galls Team Decathlon AG2R La Mondiale personell aufgerüstet. Der Osttiroler freut sich besonders über einen neuen Teamkollegen: „Besonders freut es mich, dass ich mit Gregor Mühlberger einen Landsmann an meiner Seite habe. Das finde ich cool, wir verstehen uns und er ist ein starker Fahrer, vor allem in den Bergen."