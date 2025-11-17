ÖSV-Star fällt für Heimweltcup in Tirol aus: „Ist natürlich schade“

Rückschlag für Matej Svancer: Der ÖSV-Star muss sein Antreten beim Slopestyle-Weltcup der Freeskier am Samstag am Stubaier Gletscher absagen. Beim 21-Jährigen wurden Schmerzen im linken Fuß wieder akut, weshalb er eine Wettkampfpause einlegt.

Österreich ist damit beim Heimweltcup in Tirol mit Lokalmatadorin Lara Wolf bei den Damen und Julius Forer, Lukas Müllauer, Hannes Rudigier sowie Weltcupdebütant Benjamin Lengger bei den Herren vertreten.

Der fünffache Weltcupsieger Svancer erlebt unterdessen einen verpatzten Auftakt in die Olympiasaison. „Eine erneute eingehende Untersuchung hat ergeben, dass nicht die Ferse, sondern starke Verspannungen im Fußgewölbe die Schmerzen verursachen. Es ist natürlich schade, dass ich beim Heimweltcup nicht fahren kann, aber derzeit muss ich den Fokus ganz einfach auf meine körperliche Fitness legen“, erklärte Svancer in einer ÖSV-Aussendung. (TT.com)