Bildungsvielfalt erleben: Tag der offenen Tür an den berufsbildenden Schulen in Reutte

Am 21. November öffnen die HAK, HLW und HTL Reutte ihre Türen für alle Interessierten. Von 9 bis 17 Uhr können BesucherInnen das vielfältige Ausbildungsangebot der berufsbildenden höheren Schulen des Bezirks kennenlernen und einen direkten Einblick in den Schulalltag gewinnen.

Reutte – Die Veranstaltung bietet eine ideale Gelegenheit für SchülerInnen und Eltern, sich umfassend über die verschiedenen Bildungswege zu informieren. Das Angebot umfasst die Handelsakademie (HAK), die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) sowie die Höhere technische Lehranstalt (HTL).

Besonders hervorzuheben ist der neue Ausbildungsschwerpunkt „Multimedia und digitales Marketing“ an der HAK, der den wachsenden Anforderungen der digitalen Arbeitswelt Rechnung trägt. Die HLW punktet mit den Schwerpunkten „Tourismus- und Eventmanagement“ sowie „Gesundheits- und Sozialmanagement“, während die HTL durch die Fachrichtungen „Wirtschaftsingenieurwesen“ und „Betriebsinformatik“ abgerundet wird. Letztere wird in Kooperation mit der Plansee Group angeboten, was den praxisnahen Charakter der Ausbildung unterstreicht.

Die BesucherInnen erwarten nicht nur ein Informationsangebot über die verschiedenen Ausbildungszweige, sondern auch die Möglichkeit, den SchülerInnen bei praktischen Arbeiten über die Schulter zu schauen. Vorbereitete Präsentationen vermitteln einen lebendigen Eindruck vom Schulalltag.