Überwachungskamera filmt Einbruch: Golfclub in Südtirol verwüstet und ausgeraubt

Drei vermummte Einbrecher haben am Sonntagabend im Südtiroler Eppan einen Golfclub verwüstet. Kameras im Club hielten alles fest. „Wie groß ihre Ausbeute ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen – der Sachschaden allerdings ist sehr hoch“, erklärt Clubsekretär Ruppert Giuliani.

Eppan – Gegen 21.15 Uhr – die Rezeption war seit etwa einer Viertelstunde unbesetzt – stürmten drei vermummte Männer in den Empfangsbereich des Golfclubs Eppan. „Alle drei trugen die gleiche Kleidung und waren vermummt. Sie hatten Werkzeug wie einen Hammer dabei, das sie zuvor aus einer kleinen Hütte der Gärtner hinter dem Haus geholt hatten“, schildert Giuliani die Aufnahmen der Überwachungskameras gegenüber dem Nachrichtenportal stol.it.

Zunächst durchsuchten die Täter Rezeption und Büros und richteten Verwüstung an. Auch in der Werkstatt des Golfclubs versuchten sie, in Hütten und Container einzudringen. Nach rund 35 Minuten trafen Hausgäste ein, wodurch die Einbrecher die Flucht ergriffen. Die Überwachungskameras nahmen die Szenen auf.

📽️ Video | Einbruch in Südtiroler Golfclub

Nicht erster Einbruch

Wie hoch die Beute ist, lässt sich laut dem Clubsekretär derzeit noch nicht abschätzen. „Ein kleiner Tresor wurde herausgerissen und mitgenommen, den großen konnten sie nicht öffnen.“ Der Sachschaden hingegen wird auf 10.000 bis 20.000 Euro geschätzt.