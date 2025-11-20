Wintereinbruch im November: Das sind die schönsten Schneefotos unserer Leser

Innsbruck – Polare Kälte aus dem Norden und ein Tief über Oberitalien mit viel feuchter Luft bescheren die Zutaten für die ersten Schneeflocken. Bereits in der Früh erfasste zeitweiliger Schneefall von Westen her weite Teile des Landes, über den Tag sind oft ein paar Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

Auf den Bergen wird es auf jeden Fall winterlich – hier sind laut GeoSphere Austria bis Freitag um die 20 Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

Auch am Freitag schneit es in Nord-, Ost- und Südtirol. Allzu dicht dürfte die Schneedecke im Inntal aber nicht werden, in der Arlbergregion können es insgesamt um die 20 Zentimeter und mehr werden – im Bergland sogar 40 Zentimeter und mehr. Mit minus 4 bis plus 1 Grad bleibt es kalt. (TT.com)