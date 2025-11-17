Wintereinbruch im November: Schickt uns eure Fotos vom Schnee in Tirol
Innsbruck – Der Wetterumschwung in der Nacht auf Montag sorgte für einen Wochenbeginn mit teils kräftigem Regen. In weiten Teilen Tirols war in den frühen Morgenstunden der Regenschirm das Accessoire der Stunde. Mit dem Umschwung kam auch kühle Luft in das Land, welche die Schneefallgrenze markant sinken ließ. Laut Prognose der Geosphere Austria pendelt sich diese am Montag zwischen 1000 bis 600 Meter Höhe ein.
Hat es bei euch schon geschneit?
Ein Wintertag Mitte November steht also an. Liegen bleiben wird der Schnee aber in den tieferen Lagen eher nicht. Bereits am Dienstag steht wieder eine Wetterbesserung ins Haus. Es soll aber kalt bleiben. Die Höchstwerte kommen über -1 bis 5 Grad nicht raus. (TT.com)
Es wird deutlich kälter