Wintereinbruch im November: Schickt uns eure Fotos vom Schnee in Tirol

Innsbruck – Der Wetterumschwung in der Nacht auf Montag sorgte für einen Wochenbeginn mit teils kräftigem Regen. In weiten Teilen Tirols war in den frühen Morgenstunden der Regenschirm das Accessoire der Stunde. Mit dem Umschwung kam auch kühle Luft in das Land, welche die Schneefallgrenze markant sinken ließ. Laut Prognose der Geosphere Austria pendelt sich diese am Montag zwischen 1000 bis 600 Meter Höhe ein.