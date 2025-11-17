Jetzt Bilder hochladen

Wintereinbruch im November: Schickt uns eure Fotos vom Schnee in Tirol

Auch in Reutte fielen am Montagnachmittag ein paar erste Flocken.
© Simone Tschol

Innsbruck – Der Wetterumschwung in der Nacht auf Montag sorgte für einen Wochenbeginn mit teils kräftigem Regen. In weiten Teilen Tirols war in den frühen Morgenstunden der Regenschirm das Accessoire der Stunde. Mit dem Umschwung kam auch kühle Luft in das Land, welche die Schneefallgrenze markant sinken ließ. Laut Prognose der Geosphere Austria pendelt sich diese am Montag zwischen 1000 bis 600 Meter Höhe ein.

📷 Leserfoto-Aufruf

Hat es bei euch schon geschneit? Wir sammeln die Bilder vom November-Schnee in Tirol – einfach HIER hochladen!

Die Fotos werden dann in einer Bildergalerie auf TT.com veröffentlicht.

Ein Wintertag Mitte November steht also an. Liegen bleiben wird der Schnee aber in den tieferen Lagen eher nicht. Bereits am Dienstag steht wieder eine Wetterbesserung ins Haus. Es soll aber kalt bleiben. Die Höchstwerte kommen über -1 bis 5 Grad nicht raus. (TT.com)

Mehr zum Thema:

undefined

Es wird deutlich kälter

Schnee bis in die Täler: Auf milde Tage folgt ein Wintereinbruch in Tirol