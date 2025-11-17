Sanierung mit Wow-Effekt
Bagger brachte Roppener Pfarrer auf die Spur der verschwundenen Pfarrkirche
Auf dem freigeleten Seitenaltar der versunkenen, alten Roppener Pfarrkirche hielt Pfarrer Johannes Laichner eine Seelenmesse, um die Ausgrabung zu würdigen und den umliegenden Friedhof zu segnen.
© Pfarre Roppen
Mitten im Lockdown im April 2020 trat Pfarrer Johannes Laichner die Restaurierung der Lourdeskapelle an. Dabei stieß er auf die Überreste der in Vergessenheit geratenen Pfarrkirche aus dem 15. Jahrhundert. Jetzt legt Laichner als Autor eine Dokumentation dazu vor.