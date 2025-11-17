Freude bei Hundebesitzern und ihren Vierbeinern: Neue Freilaufzone in Wörgl eröffnet

Auf 1000 Quadratmetern können Vierbeiner jetzt gegenüber dem Rupert-Hagleitner-Spielplatz in Wörgl ungehindert toben. Die Stadt investierte knapp 11.000 Euro in das eingezäunte Areal.

Wörgl - Die HundebesitzerInnen in Wörgl haben Grund zur Freude: Gegenüber dem Spielplatz in der Rupert-Hagleitner-Straße wurde eine neue Hundewiese eröffnet. Auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern können Vierbeiner nun täglich von 8 bis 18 Uhr frei laufen und spielen.

Ein Doppelstabmattenzaun umgibt das gesamte Areal und sorgt für Sicherheit. Drei Sitzbänke laden HundehalterInnen zum Verweilen ein, während ihre Tiere spielen. Für die Entsorgung von Hinterlassenschaften stehen zwei Abfalleimer mit integrierten Gassisackerl-Spendern bereit.

Zwei Baumstämme dienen als Balance-Elemente und sollen für zusätzlichen Spielspaß sorgen. Eine Sträucherreihe schafft zudem einen Sichtschutz zur angrenzenden Wohnanlage.

Die Regeln für die Nutzung sind auf einem Hinweisschild klar ersichtlich. Besonders wichtig: ein freundliches Miteinander und die Entsorgung der Hinterlassenschaften. Frisches Trinkwasser für die Vierbeiner steht am nahegelegenen Brunnen des Spielplatzes zur Verfügung.