„Rohdiamanten“ im Rampenlicht: 39 Außerferner Lehrlinge glänzten bei TyrolSkills
539 Lehrlinge werden aktuell im Außerfern ausgebildet. 39 zeigten beim Lehrlingswettbewerb groß auf und wurden jetzt in der Wirtschaftskammer Reutte entsprechend gefeiert.
Reutte – Jahr für Jahr werden die erfolgreichsten Außerferner des landesweiten Lehrlingswettbewerbs in der Wirtschaftskammer Reutte traditionell vor den Vorhang gebeten und in feierlichem Rahmen für ihre Leistungen ausgezeichnet. Und auch heuer gab es viele Gründe, zu feiern. 27 Goldene Leistungsabzeichen, drei dritte, sechs zweite Plätze und drei Landessiege gingen diesmal in den Bezirk Reutte.
Zur großen Feier mit den Jugendlichen, deren Eltern, Ausbildern und Bürgermeistern wurde in die Wirtschaftskammer geladen. Der Festakt stand diesmal unter dem Motto „Rohdiamanten“ und Kammerobmann Christian Strigl meinte dementsprechend: „Ein erfolgreiches System braucht drei Dinge: einen Markt bzw. Käufer, Produktions- bzw. Verkaufsstätten sowie Rohstoffe und Ressourcen. Wir haben im Bezirk abgesehen von Holz keine natürlichen Rohstoffe. Die Lehrlinge sind unser Rohstoff. Ihr seid unsere Rohdiamanten. Hört nicht auf, den Diamanten den letzten Schliff zu geben!"
Zahlreiche Vertreter aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft waren gekommen, um den Lehrlingen ihre Wertschätzung entgegenzubringen.
Die Liste der ausgezeichneten Lehrlinge führt heuer Plansee SE mit neun Preisträgern an, dicht gefolgt von der EWR Technik GmbH mit acht Preisträgern und der Elektro Entstrasser GmbH mit fünf Ausgezeichneten. Zahlreiche Groß- und Einzelunternehmer konnten ihre erfolgreiche Ausbildungsarbeit ebenfalls mit „gekrönten“ Lehrlingen feiern.
Großen Applaus ernteten die drei Landessieger Robin Lechleitner aus Stanzach, Lukas Hundertpfund aus Lermoos sowie Florian Haas aus Wängle.
Die Preisträger
Landessieger: Florian Haas (Wängle), Lukas Hundetpfund (Lermoos), Robin Lechleitner (Stanzach);
2. Platz: Anna Bacun (Elbigenalp), Paul Gierscher (Weißenbach), Marijo Ilic (Bichlbach), Luka Kovacevic (Höfen), Florian Schreyer (Biberwier) Leon Schwarzl (Pflach);
3. Platz: Sophie Hikel (Ehrwald), Hannah Lechner (Reutte), Anna Zinsler (Grän);
Goldenes Leistungsabzeichen: Dany Bagas (Steeg), Franziska Bilgeri (Tannheim), Adrian Blaas (Bach), Furkan Demirel (Reutte), Simon Forstinger (Elbigenalp), Stefan Grad (Tannheim), Sina Hauser (Vorderhornbach), Manuel Knitel (Holzgau), Levi Koch (Weißenbach), Elias Kofler (Berwang), Kilian Lang (Vorderhornbach), Larissa Lenny Larcher (Bach), Fabian Manninger (Lechaschau), Luca Perle (Breitenwang), Zeno Reinisch (Reutte), Raphael Scheiber (Nesselwängle), Patrik Schwarz (Biberwier), Elias Schweißgut (Weißenbach), Samuel Selb (Heiterwang), Felix Strele (Lechaschau), Moritz Vietze (Ehrwald), Johannes Waibel (Tannheim), Marco Rene Walser (Reutte), Julian Wasle (Elbigenalp), Thomas Wendlinger (Weißenbach), Vanessa Wieland (Rieden/Ehenbichl) und Samuel Zangerl (Elmen);