„Rohdiamanten“ im Rampenlicht: 39 Außerferner Lehrlinge glänzten bei TyrolSkills

539 Lehrlinge werden aktuell im Außerfern ausgebildet. 39 zeigten beim Lehrlingswettbewerb groß auf und wurden jetzt in der Wirtschaftskammer Reutte entsprechend gefeiert.

Reutte – Jahr für Jahr werden die erfolgreichsten Außerferner des landesweiten Lehrlingswettbewerbs in der Wirtschaftskammer Reutte traditionell vor den Vorhang gebeten und in feierlichem Rahmen für ihre Leistungen ausgezeichnet. Und auch heuer gab es viele Gründe, zu feiern. 27 Goldene Leistungsabzeichen, drei dritte, sechs zweite Plätze und drei Landessiege gingen diesmal in den Bezirk Reutte.

Ehrensache: Neben der Führung von Wirtschaftskammer und Bezirkshauptmannschaft gratulierten auch die Bürgermeister und Ausbildner ihren ausgezeichneten Lehrlingen. Im Bild mit den Landessiegern Robin Lechleitner, Florian Haas und Lukas Hundertpfund (vordere Reihe 2., 3. und 4. von links). © Simone Tschol

Zur großen Feier mit den Jugendlichen, deren Eltern, Ausbildern und Bürgermeistern wurde in die Wirtschaftskammer geladen. Der Festakt stand diesmal unter dem Motto „Rohdiamanten“ und Kammerobmann Christian Strigl meinte dementsprechend: „Ein erfolgreiches System braucht drei Dinge: einen Markt bzw. Käufer, Produktions- bzw. Verkaufsstätten sowie Rohstoffe und Ressourcen. Wir haben im Bezirk abgesehen von Holz keine natürlichen Rohstoffe. Die Lehrlinge sind unser Rohstoff. Ihr seid unsere Rohdiamanten. Hört nicht auf, den Diamanten den letzten Schliff zu geben!"

Zahlreiche Vertreter aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft waren gekommen, um den Lehrlingen ihre Wertschätzung entgegenzubringen.

Die Liste der ausgezeichneten Lehrlinge führt heuer Plansee SE mit neun Preisträgern an, dicht gefolgt von der EWR Technik GmbH mit acht Preisträgern und der Elektro Entstrasser GmbH mit fünf Ausgezeichneten. Zahlreiche Groß- und Einzelunternehmer konnten ihre erfolgreiche Ausbildungsarbeit ebenfalls mit „gekrönten“ Lehrlingen feiern.

Großen Applaus ernteten die drei Landessieger Robin Lechleitner aus Stanzach, Lukas Hundertpfund aus Lermoos sowie Florian Haas aus Wängle.