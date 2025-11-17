Studieren mit Weitblick – und besten Karrierechancen

Jetzt für das Studienjahr 2026/27 bewerben! Die FH Kufstein Tirol bietet praxisnahe Bachelor- & Masterprogramme – in Vollzeit oder berufsbegleitend. Beim Open House am 29. November 2025 gibt’s Campusfeeling pur.

Wer im Herbst 2026 ein Studium an der FH Kufstein Tirol beginnen möchte, kann sich ab sofort online bewerben. Die Hochschule bietet moderne Studienprogramme, die Studierende gezielt auf dynamische Berufsfelder vorbereiten.

Neben klassischen wirtschaftlichen Ausrichtungen stehen auch innovative Technikprogramme im Fokus – ergänzt durch praxisnahe Initiativen wie die Arbeitsgemeinschaft Tiny Torquer, in der Studierende eigene Mini-Bikes entwickeln und wertvolle Einblicke in die Entwicklungstechnik gewinnen.

Open House: Campus erleben, Studiengänge entdecken

Beim Open House am 29. November 2025 können Interessierte den Campus erkunden, an Vorträgen und Schnuppervorlesungen teilnehmen und sich individuell beraten lassen. Gleichzeitig öffnet die Master Lounge ihre Türen: In persönlicher Atmosphäre – vor Ort oder online – sprechen Studieninteressierte direkt mit den Studiengangsleitungen und erhalten Antworten auf individuelle Fragen zu Inhalten, Karrierechancen und Einstiegsmöglichkeiten in die Masterprogramme.

Flexibel studieren – Vollzeit oder berufsbegleitend

Ob direkt nach der Schule oder berufsbegleitend neben Job und Familie – die FH Kufstein Tirol bietet Studienmodelle, die sich an das Leben der Studierenden anpassen. Im Vollzeitstudium profitieren Bachelor-Studierende von einem Auslandssemester an einer von weltweit 235 Partnerhochschulen. Berufsbegleitend Studierende wiederum absolvieren Lehrveranstaltungen gebündelt freitags und samstags, ergänzt durch digitale Formate. Eine feste Anstellung ist keine Voraussetzung – die Organisationsform ermöglicht es lediglich, Beruf und Studium optimal zu kombinieren.

Beim Open House können sich Interessierte direkt vor Ort über das Studium an der FH Kufstein Tirol informieren. © FH Kufstein Tirol

Familiäres Umfeld statt Massenuni

Ein besonderes Merkmal der FH Kufstein Tirol ist die persönliche Atmosphäre. Statt anonymer Massenuni erwartet Studierende ein familiäres Umfeld mit individueller Betreuung. „Die familiäre Atmosphäre an meiner Hochschule schätze ich sehr. Offene Kommunikation mit Dozenten und flexible Labornutzung für Studium und Freizeit machen das Lernen besonders angenehm“, sagt Bernarda Keßler, Studierende im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen.

Praxisnah und bestens vernetzt

Praxisbezug wird an der FH Kufstein Tirol großgeschrieben. Projekte mit Unternehmen wie STIHL Tirol, Swarovski oder Red Bull eröffnet wertvolle Einblicke in die reale Wirtschaftswelt – und schaffen früh Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern. „Die enge Zusammenarbeit der FH mit Unternehmen aus der Region ermöglicht es Studierenden, Projektluft in der Wirtschaft zu schnuppern“, erklärt Benedikt Helminger, Alumni des Masterstudiengangs Facility- & Immobilienmanagement. So entstehen wertvolle Netzwerke, die weit über das Studium hinausreichen – und oft den ersten Schritt in eine erfolgreiche Karriere markieren.

Der moderne Campus liegt inmitten von Kufstein. © FH Kufstein Tirol