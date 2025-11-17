Glasscheiben kippten beim Ausladen um: Zwei Arbeiter in Vils teils schwer verletzt

Vils – Zu einem schweren Arbeitsunfall war es am Montagvormittag in Vils gekommen. Zwei Männer, 34 und 28 Jahre alt, luden gegen 10.30 Uhr schwere Glasscheiben von einem Anhänger ab.

Als der 34-Jährige die Zurrgurte löste, kippten die Glasscheiben um. Eine der Scheiben fiel auf seinen rechten Fuß. Der Mann stürzte vom Anhänger, sein Fuß blieb jedoch unter der Glasscheibe eingeklemmt.

Der 28-Jährige versuchte noch, die umfallenden Glasscheiben zu halten, zog sich jedoch eine tiefe Schnittwunde an der Hand zu, als eine der Scheiben zerbrach.