Bleifuß auf Drautalstraße
Doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs: Betrunkener Raser ist vorerst Führerschein los
Sillian – Montagvormittag führte eine Polizeistreife auf der Drautalstraße (B100) im Ortsgebiet von Sillian Geschwindigkeitsmessungen durch. Um 11.25 Uhr wurde ein Wagen von den Polizisten geblitzt, der statt der erlaubten 50 km/h mit 99 km/h unterwegs war. Der Pkw wurde unmittelbar danach angehalten.
Beim 56-jährigen slowakischen Fahrer stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Lienz folgt. (TT.com)