Doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs: Betrunkener Raser ist vorerst Führerschein los

Sillian – Montagvormittag führte eine Polizeistreife auf der Drautalstraße (B100) im Ortsgebiet von Sillian Geschwindigkeitsmessungen durch. Um 11.25 Uhr wurde ein Wagen von den Polizisten geblitzt, der statt der erlaubten 50 km/h mit 99 km/h unterwegs war. Der Pkw wurde unmittelbar danach angehalten.