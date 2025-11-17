Auto gab Rätsel auf

Nach Suchaktionen in Tirol: Vermisste Münchnerin (49) wohlbehalten aufgetaucht

Innsbruck – Eine vermisste Deutsche, nach der seit Mitte Oktober auch in Innsbruck gesucht wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie die Tiroler Polizei am Montag berichtet, konnte die 49-Jährige bereits vor ein paar Tagen, am vergangenen Mittwochabend, bei einer bayerischen Polizeidienststelle angetroffen werden.

Die Frau lebt in München. Für Rätselraten hatte ihr Auto gesorgt, das in Innsbruck unversperrt und mit Schlüssel im Zündschloss gefunden wurde. Die Polizei befürchtete einen Unglücksfall und bat um Hinweise. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561