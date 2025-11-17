Nach Suchaktionen in Tirol: Vermisste Münchnerin (49) wohlbehalten aufgetaucht

Innsbruck – Eine vermisste Deutsche, nach der seit Mitte Oktober auch in Innsbruck gesucht wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie die Tiroler Polizei am Montag berichtet, konnte die 49-Jährige bereits vor ein paar Tagen, am vergangenen Mittwochabend, bei einer bayerischen Polizeidienststelle angetroffen werden.