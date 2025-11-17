Auto gab Rätsel auf
Nach Suchaktionen in Tirol: Vermisste Münchnerin (49) wohlbehalten aufgetaucht
Innsbruck – Eine vermisste Deutsche, nach der seit Mitte Oktober auch in Innsbruck gesucht wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie die Tiroler Polizei am Montag berichtet, konnte die 49-Jährige bereits vor ein paar Tagen, am vergangenen Mittwochabend, bei einer bayerischen Polizeidienststelle angetroffen werden.
Die Frau lebt in München. Für Rätselraten hatte ihr Auto gesorgt, das in Innsbruck unversperrt und mit Schlüssel im Zündschloss gefunden wurde. Die Polizei befürchtete einen Unglücksfall und bat um Hinweise. (TT.com)