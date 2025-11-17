Radmarathon Tannheimer Tal triumphiert bei den Top-of-the-Mountains-Awards

Der Radmarathon Tannheimer Tal wurde in der Kategorie „Best Event“ ausgezeichnet. Die Veranstaltung überzeugte in der Begründung durch ihre perfekte Organisation und das familiäre Umfeld.

Tannheim – Er gilt unter Touristikern der Alpenregion als begehrte Auszeichnung: der Top-of-the-Mountains-Touristic-Award.

Im Zuge der diesjährigen Verleihung in Sölden wurde der Radmarathon Tannheimer Tal in der Kategorie „Best Event“ ausgezeichnet. „Die reibungslose Organisation, das familiäre Umfeld der Veranstaltung und die hohe Zufriedenheit bei den TeilnehmerInnen gaben den Ausschlag für die Verleihung“, heißt es in der Begründung.

Organisationsleiter Michael Keller durfte den Preis in Empfang nehmen und bedanket sich voller Stolz: „Ich möchte es nicht verabsäumen, dem gesamten Team rund und den Radmarathon, welches Jahr für Jahr einen superguten Job macht, zu danken und zu gratulieren. Das Team macht den Radmarathon zu dem, was er geworden ist.“