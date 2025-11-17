Langer Rechtsstreit droht
Pläne für Eiskanal 2023 von allen abgesegnet: Jetzt muss Bobbahn erneut umgebaut werden
Der Vizepräsident des Internationalen Rodelverbands, Thomas Schwab, versuchte zuletzt noch zu retten, was aber nicht mehr zu retten war. Die Rodelsaison in Igls ist beeendet, bevor sie noch angefangen hat.
© Rita Falk
Noch heuer soll für den Olympiaeiskanal in Igls ein Konzept für die Sanierung der Sanierung vorgelegt werden, damit er für die Heim-WM 2027 wieder voll wettkampftauglich wird. Für die seinerzeitigen Umbaupläne gab es im Dezember 2023 auch von der Bahnkommission des Internationalen Rodelverbands grünes Licht.