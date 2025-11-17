Pläne für Eiskanal 2023 von allen abgesegnet: Jetzt muss Bobbahn erneut umgebaut werden

Noch heuer soll für den Olympiaeiskanal in Igls ein Konzept für die Sanierung der Sanierung vorgelegt werden, damit er für die Heim-WM 2027 wieder voll wettkampftauglich wird. Für die seinerzeitigen Umbaupläne gab es im Dezember 2023 auch von der Bahnkommission des Internationalen Rodelverbands grünes Licht.