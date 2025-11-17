Schwer verletzt trotz Helm: E-Scooter-Fahrer (21) schlug in Innsbruck mit Kopf auf Asphalt auf

Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich bei einem Unfall in Innsbruck am Montag schwere Kopfverletzungen zu. Der junge Mann fuhr gegen 16.15 Uhr die Eduard Bodem Gasse entlang, als ein 46-Jähriger seinen Pkw aus einer Einfahrt auf die Straße lenken wollte.

Der Pkw und der E-Scooter kollidierten dabei. Der 21-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf. Trotz Helm zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste in die Uniklinik Innsbruck gebracht werden. (TT.com)