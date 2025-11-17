Kollision mit Pkw

Schwer verletzt trotz Helm: E-Scooter-Fahrer (21) schlug in Innsbruck mit Kopf auf Asphalt auf

Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich bei einem Unfall in Innsbruck am Montag schwere Kopfverletzungen zu. Der junge Mann fuhr gegen 16.15 Uhr die Eduard Bodem Gasse entlang, als ein 46-Jähriger seinen Pkw aus einer Einfahrt auf die Straße lenken wollte.

Der Pkw und der E-Scooter kollidierten dabei. Der 21-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf. Trotz Helm zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste in die Uniklinik Innsbruck gebracht werden. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561