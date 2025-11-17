Unterschriften & Versammlung

Plötzlich keine Sackgasse mehr: AnrainerInnen protestieren in Wörgl gegen Durchzugsverkehr

An der engsten Stelle der Gasse haben sich die AnrainerInnen am Freitag zum Protest versammelt. Hier verhinderte einst ein Blumentrog die Durchfahrt, jetzt ist er weg.
© Theresa Aigner
Von Theresa Aigner

Die Simon-Prem-Straße in Wörgl ist, seit sich die AnrainerInnen erinnern können, eine Sackgasse und damit verkehrsberuhigt. Bis jetzt: Kürzlich wurde die Straße für den Durchzugsverkehr geöffnet, obwohl zu wenig Platz ist und der Weg zudem ein Schulweg ist. Die AnrainerInnen sind empört und haben 120 Unterschriften dagegen gesammelt.

