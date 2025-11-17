Plötzlich keine Sackgasse mehr: AnrainerInnen protestieren in Wörgl gegen Durchzugsverkehr

Die Simon-Prem-Straße in Wörgl ist, seit sich die AnrainerInnen erinnern können, eine Sackgasse und damit verkehrsberuhigt. Bis jetzt: Kürzlich wurde die Straße für den Durchzugsverkehr geöffnet, obwohl zu wenig Platz ist und der Weg zudem ein Schulweg ist. Die AnrainerInnen sind empört und haben 120 Unterschriften dagegen gesammelt.