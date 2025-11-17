Pkw stand auf Innsbrucker Baumarkts-Parkplatz in Flammen

Am Parkplatz eines Baumarktes in Innsbruck geriet der Pkw einer 58-Jährigen am Montagabend gegen 17.30 Uhr plötzlich in Brand. Ein Mitarbeiter des Baumarktes versuchte mit einem Feuerlöscher, die Flammen zu bändigen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr bekämpfte das Feuer schließlich erfolgreich.