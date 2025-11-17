Ursache noch unklar
Pkw stand auf Innsbrucker Baumarkts-Parkplatz in Flammen
Am Parkplatz eines Baumarktes in Innsbruck geriet der Pkw einer 58-Jährigen am Montagabend gegen 17.30 Uhr plötzlich in Brand. Ein Mitarbeiter des Baumarktes versuchte mit einem Feuerlöscher, die Flammen zu bändigen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr bekämpfte das Feuer schließlich erfolgreich.
Weshalb es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Am Pkw entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Eine Polizistin begab sich nach dem Einsatz wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung selbständig in die Universitätsklinik Innsbruck. (TT.com)