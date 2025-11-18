Dornauer löste Bericht aus
Landesrechnungshof hegt Zweifel: Nicht jede Dienstreise der Regierung war auch dienstlich
Ex-Sportreferent Georg Dornauer im Berliner Olympiastadion. Die Euro-Karten-Affäre löste die Prüfung des Landesrechnungshofs aus.
Von Oktober 2022 bis September 2024 unternahmen Tirols acht Regierungsmitglieder 167 Dienstreisen. Bei 15 war die „dienstliche Veranlassung“ allerdings zweifelhaft. Auch der damalige Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer gerät ins Visier.