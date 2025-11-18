Ariana Grande bei „Wicked“-Premiere bedrängt: Fan muss nun ins Gefängnis

Der 26-jährige Australier fiel bei Promi-Events schon mehrmals auf. Videos zeigen, wie er bei der Premiere von „Wicked“ in Singapur über die Barrikade sprang, auf Ariana Grande zulief, den Arm um sie legte und auf und ab sprang.

Singapur – Weil er bei einer Filmpremiere in Singapur über eine Absperrung sprang und auf Sängerin Ariana Grande zulief, ist ein 26-jähriger Australier zu neun Tagen Haft verurteilt worden. Der Mann habe „aufmerksamkeitsheischend“ gehandelt und sei im Irrglauben gewesen, sein Verhalten bleibe folgenlos, zitierten Medien in dem südostasiatischen Stadtstaat Richter Christopher Goh.

Der Australier, der Berichten zufolge schon bei früheren Promi-Events als Störenfried aufgefallen war, befand sich seit Freitag in Singapur in Untersuchungshaft. Er gestand, bei der Premiere von „Wicked: Teil 2“ am Donnerstag öffentlich Anstoß erregt zu haben, wie der Sender Channel News Asia schrieb. Videos zeigen, wie er bei der Veranstaltung im Resorts World Sentosa über die Barrikade sprang, auf dem gelben Premieren-Teppich auf Grande (32) zulief, den Arm um sie legte und auf und ab sprang.

📽️ Video | Fan geht auf Ariana Grande los: Cynthia Erivo schreitet ein

Wicked-Co-Star Cynthia Erivo schritt ein, ehe Sicherheitskräfte den Mann zu Boden brachten. Die 32-jährige Grande wirkte sichtlich geschockt. Der Vorfall machte international Schlagzeilen.

Der Mann war am 11. November als Tourist nach Singapur gereist, um die Premiere zu besuchen. Vor dem Ereignis hatte er auf Instagram geschrieben: „Das ist meine beste Freundin, Ariana Grande“, und dass er davon geträumt habe, sie zu treffen. Noch in derselben Nacht veröffentlichte er nach seiner Festnahme Beiträge auf Instagram und TikTok und dankte Grande.