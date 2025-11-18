Ein Leben für die Musik
Preis der Stadt Innsbruck: Leiter der Wiltener Sängerknaben wird für seine Leistung geehrt
Stecher stammt aus Haimingberg, lange leitete er die Musikschule in Telfs. Den Wiltener Sängerknaben verhalf er zum großen Durchbruch und leitet sie mit viel Geduld und Empathie.
© Steiner
Johannes Stecher leitet seit 34 Jahren die Wiltener Sängerknaben und gründete das Barockorchester Academia Jacobus Stainer. Für seine Leistungen bekommt er nun den Kunstpreis der Stadt Innsbruck verliehen.