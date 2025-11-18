Ein Leben für die Musik

Preis der Stadt Innsbruck: Leiter der Wiltener Sängerknaben wird für seine Leistung geehrt

Stecher stammt aus Haimingberg, lange leitete er die Musikschule in Telfs. Den Wiltener Sängerknaben verhalf er zum großen Durchbruch und leitet sie mit viel Geduld und Empathie.
© Steiner
Julia Brader

Von Julia Brader

Johannes Stecher leitet seit 34 Jahren die Wiltener Sängerknaben und gründete das Barockorchester Academia Jacobus Stainer. Für seine Leistungen bekommt er nun den Kunstpreis der Stadt Innsbruck verliehen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561