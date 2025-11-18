Leichen von Mutter und Tochter in Innsbruck gefunden: Polizei gibt Details bekannt

Am 14. November wurden die Leichen einer 34-jährigen Syrerin und ihrer zehnjährigen Tochter in einer Innsbrucker Wohnung gefunden. Sie dürften getötet worden sein, teilte die Polizei am Dienstag in der Früh mit. Die beiden waren seit Juli 2024 abgängig.

In dem Fall wird seit Monaten ermittelt. Bereits im Juni 2025 waren in dem Zusammenhang ein 55-Jähriger und sein 53-jähriger Bruder festgenommen worden. Die Österreicher befinden sich seither in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Innsbruck bzw. in der Justizanstalt Salzburg. Die Toten wurden jetzt erst gefunden.

Um 10.30 Uhr werden Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Landeskriminalamtsleiterin Katja Tersch sowie Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben. Wir berichten live aus der Landespolizeidirektion. (TT.com)