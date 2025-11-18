Zwei Männer in U-Haft
Mutter und Tochter tot in Kühltruhen gefunden: Die Details zum Innsbrucker Mordfall
Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr, Landespolizeidirektor Helmut Tomac und Landeskriminalamtsleiterin Katja Tersch (v.li.) bei der Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion.
© TT/Schallhart
Am 14. November wurden die Leichen einer 34-jährigen Syrerin und ihrer zehnjährigen Tochter in einer Innsbrucker Wohnung hinter einer Rigipswand in Tiefkühltruhen versteckt gefunden.
Die beiden waren im Sommer 2024 als abgängig gemeldet worden, umfangreiche Ermittlungen folgten. Im Juni 2025 wurden dann ein 55-Jähriger und sein 53-jähriger Bruder festgenommen. Die Österreicher befinden sich seither in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Innsbruck bzw. in der Justizanstalt Salzburg. Sie sind nicht geständig.
Am Dienstagvormittag gaben Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Landeskriminalamtsleiterin Katja Tersch sowie Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Details bekannt. (TT.com)