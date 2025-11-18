Mutter und Tochter tot in Kühltruhen gefunden: Die Details zum Innsbrucker Mordfall

Am 14. November wurden die Leichen einer 34-jährigen Syrerin und ihrer zehnjährigen Tochter in einer Innsbrucker Wohnung hinter einer Rigipswand in Tiefkühltruhen versteckt gefunden.

Die beiden waren im Sommer 2024 als abgängig gemeldet worden, umfangreiche Ermittlungen folgten. Im Juni 2025 wurden dann ein 55-Jähriger und sein 53-jähriger Bruder festgenommen. Die Österreicher befinden sich seither in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Innsbruck bzw. in der Justizanstalt Salzburg. Sie sind nicht geständig.