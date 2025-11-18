Vermisste Mutter und Tochter tot in Innsbrucker Wohnung gefunden, zwei Männer in U-Haft

Wie die Tiroler Polizei am Dienstag in der Früh bekanntgab, wurden am 14. November die Leichen einer 34-jährigen Syrerin und ihrer zehnjährigen Tochter in einer Innsbrucker Wohnung gefunden. Die beiden waren seit Juli 2024 abgängig.

Bereits im Juni 2025 wurden in dem Zusammenhang ein 55-Jähriger und sein 53-jähriger Bruder festgenommen. Die Österreicher stehen im Verdacht, mit dem Tod der beiden Personen in Verbindung zu stehen. Die Verdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Innsbruck bzw. in der Justizanstalt Salzburg.