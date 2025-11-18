Erste WM seit 1998?
Österreich und das Quali-Finale gegen Bosnien: Zwischen Ekstase und Drama
Der 40-jährige Altstar Edin Dzeko oder Bayern-Turbo Konrad Laimer, Bosnien oder Österreich – wer läuft wem heute im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion beim großen Finale den Rang im Kampf um das WM-Fixticket ab?
© AFP/Barukcic
Das Endspiel um das WM-Fixticket zwischen Österreich und Bosnien im ausverkauften Stadion elektrisiert heute (20.45 Uhr/live Servus TV) die ganze Fußball-Nation. Wer hat die besseren Spieler und Nerven?