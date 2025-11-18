Ex-Skistar gewährt mit Babybauch und Töchtern am Arm Einblick ins Privatleben

Im August lüftete Resi Stiegler ihr Babygeheimnis, nun gewährte die US-Amerikanerin einen süßen Einblick in ihr Familienleben. Nach Rosi und Romi erwartet die ehemalige Skiläuferin mit Ehemann David Ketterer, der selbst für Deutschland im Slalom-Weltcup unterwegs war, Mädchen Nummer drei.

Unter dem Titel „November Liebe“ postete die 40-Jährige eine Fotoserie, die von ihren beiden Töchtern und dem Babybauch geprägt sind und den Alltag der (noch) vierköpfigen Familie zeigt.