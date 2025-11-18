Nach Rücktritten im Vereinsvorstand: Neuwahlen beim Sozialsprengel Wattens nötig

Am Mittwoch kommt es beim Gesundheits- und Sozialsprengel Wattens zu vorgezogenen Neuwahlen. Nach dem Ausscheiden der Geschäftsführerin haben mehrere Vorstandsmitglieder ebenfalls ihren Rückzug erklärt. Dies steht auch im Zusammenhang mit den jüngsten personellen Umbrüchen in einem Wattener Pflegeheim.