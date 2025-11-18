Nächster Umbruch

Nach Rücktritten im Vereinsvorstand: Neuwahlen beim Sozialsprengel Wattens nötig

Der Gesundheits- und Sozialsprengel Wattens – Wattenberg ist vor allem für die mobile Pflege zuständig. Die Vereinsführung muss nun völlig neu aufgestellt werden.
© iStock/gradyreese
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Am Mittwoch kommt es beim Gesundheits- und Sozialsprengel Wattens zu vorgezogenen Neuwahlen. Nach dem Ausscheiden der Geschäftsführerin haben mehrere Vorstandsmitglieder ebenfalls ihren Rückzug erklärt. Dies steht auch im Zusammenhang mit den jüngsten personellen Umbrüchen in einem Wattener Pflegeheim.

