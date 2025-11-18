Neue Produkte von Riess und Kelomat

Putzenbacher, das Spezialgeschäft für Haushalt, Bad und Schlafen, präsentiert die österreichischen Traditionsmarken.

Die Firma Putzenbacher wurde 1833 als Fachgeschäft für Hausrat, Haushalt, Schaumstoff, Küche, Bad und gesunden Schlafkomfort gegründet und ist damit eines der ältesten Geschäfte in Tirol. Auf dieser langen Tradition bauen Thomas Klausner und Klaus Razenberger weiter auf. Das Duo hat das Spezialgeschäft seit 2004 kontinuierlich weiterentwickelt.

„Ob Schlafen, Küche, Tisch oder Bad – wir führen hochwertige Markenprodukte und ausgesuchte Artikel in verschiedenen Preisklassen.“ Klaus Razenberger

Riess Kelomat ist ein Familienunternehmen in 10. Generation und produziert seit über 100 Jahren im niederösterreichischen Mostviertel Kochgeschirr aus Emaille unter der Marke Riess. Die Riess-Produkte werden regional, in Handarbeit dank eigener Wasserkraft CO₂-neutral gefertigt. Sie werden in 38 Länder weltweit exportiert.

Das dreiteilige Riess Dampfgarer Set gart dank Dampföffnungen schonend – die Zutaten bleiben zart, aromatisch und nährstoffreich, ganz ohne Fett. © Kelomat

Emaille ist ein rundum natürlicher Werkstoff und entsteht indem Glas bei hohen Temperaturen auf Eisen aufgeschmolzen wird. Dank des Metallkerns ist RIESS-Geschirr für alle Herdarten, auch für Induktion, geeignet. Die perfekte Wärmespeicherung und -leitung des Eisens spart Energie. Emaille ist dank der Oberfläche aus Glas zudem aromaneutral, bewahrt den natürlichen Geschmack der Zutaten und wird für Nickelallergiker empfohlen.

Die Marke Riess steht für bunte Emaille-Produkte für Küche, Haushalt und Wohnen sowie für energiesparendes und gesundes Kochen, Backen, Servieren und Aufbewahren. Das Sortiment besticht durch eine Formenvielfalt, Designs und Dekoren. Neben Klassikern wie den populären Kollektionen Classic Pastell und Weiß, die es seit den 1950er-Jahren gibt, oder den beliebten Emaille- und Schmorpfannen, setzt man auf saisonal wechselnde Farbtöne. Die bunten Emaille- und Schmorpfannen sind wahre Multitalente: Tief genug für das Braten eines Hähnchens und zugleich flach genug zum Wenden von Spiegelei oder Omelette. Die kratz- und schnittfeste Emaille besteht aus natürlichen Rohstoffen und kann direkt vom Ofen oder Herd auf den Tisch serviert werden. Kombiniert mit einem extra-starken Stahl-Wärmespeicherboden, setzen die Produkte einen neuen Maßstab für nachhaltiges, energiesparendes Braten.

Der Kelomat Alfa spart Zeit und Energie und bewahrt durch das sichere Kochen unter Dampf den natürlichen Geschmack und wichtige Nährstoffe. © Kelomat

Die österreichische Marke Kelomat wurde 2001 übernommen. Der Schnellkochtopf überzeugt seit mehr als 60 Jahren mit seinem schnellen und schonenden Garverfahren. Kelomat steht heute für modernes, zeitsparendes Kochen, mit einem hochwertigen Komplettangebot für die Küche: Kochsets, Pfannen und Bräter aus Edelstahl, Standard- und Spezialpfannen mit modernsten Antihaft-Versiegelungen, Schnellkochtöpfen, sowie einer Vielzahl von Küchenhelfern, Messern und Backutensilien.

„Qualifizierte Beratung und bester Service – wie tirolweite Gratislieferung – stehen bei uns im Vordergrund.“ Thomas Klausner

Spezialist in Sachen Schlaf

Gesünder schlafen Dank Beratung von (v. l.) Klaus Razenberger, Anna Maria Fritz und Thomas Klausner. © Putzenbacher

Erholsamer Schlaf ist die Grundlage für gute Gesundheit. Die Firma Putzenbacher ist der Spezialist in Sachen Matratzen, Lattenroste, Schlafsysteme, Bettdecken und Gesundheitskissen in Innsbruck. Im Schlafstudio im ersten Stock bietet das Traditionsunternehmen Qualitätsmarken wie Relax und Sembella an.

Die Beratung steht bei Putzenbacher an erster Stelle. Schließlich gibt es beim Kauf einer Matratze oder eines Lattenrostes einiges zu beachten. Zudem sind Lieferung und Entsorgung tirolweit gratis.

Wie man sich bettet, so liegt man. Und bei Putzenbacher liegt man richtig!