Mundartschätze im Imster Fasnachtshaus: Geschichten und Lieder aus Imst
Am 22. November verwandelt sich das Imster Fasnachtshaus in eine Bühne für Tiroler Mundartkultur. Unter dem Titel „D'rstunke und d'rlouge“ werden authentische Geschichten und Lieder aus Imst in heimischer Mundart präsentiert – ein kulturelles Highlight für alle Freunde der Tiroler Tradition.
Die Veranstaltung verspricht einen tiefen Einblick in das sprachliche und kulturelle Erbe der Region Imst. Besucher*innen erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus „Gschichtle und Liader«“ in der charakteristischen Imster Mundart, die zum Zuhören, Schmunzeln und Nachdenken anregt.
Das Format ist bewusst niederschwellig gehalten: In mehreren Vorstellungen über den Tag verteilt können Interessierte die Darbietungen erleben. Die Organisatoren bieten insgesamt fünf Aufführungen an – eine Vormittagsmatinee um 10 Uhr sowie weitere Vorstellungen um 14, 16, 18 und 20 Uhr.
Besonders erfreulich für Kulturinteressierte: Der Eintritt zu allen Vorstellungen ist frei, was die Veranstaltung zu einem zugänglichen Angebot für alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten macht.
Das Imster Fasnachtshaus am Streleweg 6 bildet den passenden Rahmen für diese Veranstaltung. Als Hüter der berühmten Imster Fasnacht – einem immateriellen UNESCO-Kulturerbe – ist das Haus selbst bereits ein Ort der Traditionspflege und bietet eine authentische Atmosphäre für die Darbietungen.
Für alle, die mehr über die Veranstaltung erfahren möchten, stellt die Website fasnacht.at weitere Informationen bereit.