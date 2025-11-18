Der „Alte Steffl“ lädt nach Stift Stams: Buchpräsentation mit Reinhard H. Gruber

Am 21. November wird die Speckbacher Villa im Stift Stams zum literarischen Treffpunkt: Der Autor Reinhard H. Gruber präsentiert sein neues Werk „Seien Sie gegrüßt! Gedanken des Alten Steffl“ in einer Kombination aus Lesung und Podiumsgespräch.

Stams – Die Veranstaltung verspricht einen kulturell vielseitigen Abend. Ab 19 Uhr können Literaturinteressierte den Gedanken des „Alten Steffl" lauschen, wie der gebürtige Stamser und Wiener Domarchivar Reinhard H. Gruber seine Figur liebevoll nennt. Das 144 Seiten umfassende Werk erscheint im DOM Verlag und bietet einen besonderen Einblick in die Gedankenwelt dieser charakteristischen Figur.

Für die passende Atmosphäre sorgt die musikalische Begleitung durch ein gemischtes Ensemble, das den literarischen Teil des Abends umrahmen wird. Die Kombination aus Lesung und anschließendem Podiumsgespräch ermöglicht den Besuchern, tiefer in die Thematik des Buches einzutauchen.

Nach dem offiziellen Teil lädt der Veranstalter zu einer Agape ein, bei der die Gäste die Möglichkeit haben, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen. Für Bücherliebhaber bietet sich zudem die Gelegenheit, ihr frisch erworbenes Exemplar während der Signierstunde vom Autor signieren zu lassen.