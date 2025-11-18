600.000 G-Klassen produziert
Schwergewichtiger, hochtalentierter Elektro-Jubilar sucht einen Partner in Tirol
Wollen das Jubiläumsmodell an die Frau oder an den Mann bringen: Michael Klingler (Verkaufsleiter, links) und Peter Hesina (Geschäftsführer) von Pappas Tirol in Hall.
© Markus Höscheler
Vor mehr als drei Monaten jubelte Mercedes-Benz über die Produktion des 600.000sten Exemplars des außergewöhnlichen Geländewagens. Leicht vermittelbar ist das im Schauraum von Pappas Tirol in Hall ausgestellte Fahrzeug offenbar nicht.