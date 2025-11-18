- Überblick
Neuschnee sorgt für Arbeit
Auch ein neunter Platz kann Zuversicht nähren, ÖSV-Aufgebote für Gurgl stehen
Nach einem vielversprechenden Auftakt in Levi reist Michael Matt mit breiter Brust zum Heimspiel nach Gurgl an.
Von Max Ischia
