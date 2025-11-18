Schoko-Lebkuchen im Test: Veganes Produkt vom Discounter siegt

Ein Produkt vom Discounter ist eindeutiger Sieger beim Schoko-Lebkuchen-Test des Vereins für Konsumenteninformation.

Wien - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in einer Blindverkostung die beliebtesten Lebkuchen ermittelt. „Eindeutiger Sieger“ im Geschmackstest ist ein veganes Discounter-Produkt mit dunkler Schokolade, berichteten die Konsumentenschützer am Dienstag: „Die 'Schoko-Lebkuchen Herzen Sterne Brezeln Zartbitter' von Favorina überzeugen mit 73 von 100 Punkten.“ Insgesamt wurden drei Schoko-Lebkuchen für gut befunden, der Großteil hat mittelmäßig gemundet.

65 Verkosterinnen und Verkoster hatten zehn mit Milch- oder Zartbitterschokolade überzogene Lebkuchen probiert, ohne zu wissen, welche Marke sich dahinter verbarg. Bewertet wurden Aussehen, Geruch, Konsistenz, Geschmack und der Schokoladeanteil.

Testesser überzeugt

83 Prozent der Testesser gaben an, sie würden das vegane Produkt kaufen. Der Lebkuchen ist bei Lidl in 500 Gramm-Kartons erhältlich. Weiters wussten die Testerinnen und Tester Douceur „Mini Lebkuchen Vollmilch“ und Pirker „Original Mariazeller Honiglebkuchen Magnus“ zu schätzen: Douceur Milchschokolade-Lebkuchen von Penny erreichte als einziger bei allen Verkostungsparametern ein "gut". Ihn wollen, so wie auch den Pirker-Lebkuchen, 58 Prozent der Testesser aufs Kassenband legen. Das Pirker-Erzeugnis aus Mariazell ist das einzige, das noch Roggenmehl und Honig enthält - so, wie das Lebensmittelbuch Lebkuchen beschreibt.