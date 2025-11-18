Im Herzstück der Salzburger Festspiele: Das ist die neue Buhlschaft
Die österreichisch-französische Schauspielerin Roxane Duran folgt auf Deleila Piasko. Auch in weiteren Nebenrollen des Herzstücks der Salzburger Festspiele kommt es 2026 zu Umbesetzungen.
Roxane Duran wird 2026 die neue Buhlschaft im „Jedermann“ der Salzburger Festspiele. Die österreichisch-französische Schauspielerin tritt die Nachfolge von Deleila Piasko an, die den Part in den Jahren 2024 und 2025 verkörperte und für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Die Festspiele bestätigten die Neubesetzung am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien.
In der seit 2021 laufenden Inszenierung von Regisseur Robert Carsen, die auch 2026 weitergeführt wird, spielt Philipp Hochmair erneut die Titelrolle des Jedermann.
Daniela Ziegler übernimmt 2026 von Andrea Jonasson die Rolle von Jedermanns Mutter, Sylvie Rohrer die Ein armer Nachbar/Werke, die 2025 von Kathleen Morgeneyer gespielt wurde.
Roxane Duran wurde 1993 in Paris geboren und besitzt sowohl die französische als auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Internationale Bekanntheit erlangte sie früh durch ihre Rolle im vielfach ausgezeichneten Film„Das Weiße Band“ (2009) von Michael Haneke.
Seither arbeitet Duran regelmäßig im europäischen Film- und Fernsehbereich, unter anderem in französischen Kinoproduktionen und internationalen Serienprojekten.
Die Salzburger Buhlschaften seit 1920
1920-1921: Johanna Terwin
1926-1937: Dagny Servaes
1946: Grete Zimmer
1947: Elfi Gerhart
1948-49: Maria Becker
1950-1951: Judith Holzmeister
1952: Lola Müthel
1953-1955: Heidemarie Hatheyer
1956-1959: Martha Wallner
1960: Sigrid Marquardt
1961-1962: Ellen Schwiers
1963: Maria Emo
1964: Anna Smolik
1965-1966: Eva Kerbler
1967-1968: Nadja Tiller
1969-1972: Christiane Hörbiger
1973: Nicole Heesters
1974-1978: Senta Berger
1979: Christiane Buchegger
1980-1982: Senta Berger
1983-1986: Marthe Keller
1987-1989: Elisabeth Trissenaar
1990-1993: Sunnyi Melles
1994-1997: Maddalena Crippa
1998: Sophie Rois
1999-2001: Dörte Lyssewski
2002-2004: Veronika Ferres
2005-2006: Nina Hoss
2007: Marie Bäumer
2008-2009: Sophie von Kessel
2010-2012: Birgit Minichmayr
2013-2015: Brigitte Hobmeier
2016: Miriam Fussenegger
2017-2018: Stefanie Reinsperger
2019: Valery Tscheplanowa
2020: Caroline Peters
2021-2022: Verena Altenberger
2023: Valerie Pachner
2024-2025: Deleila Piasko
Ab 2026: Roxane Duran