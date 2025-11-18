Im Herzstück der Salzburger Festspiele: Das ist die neue Buhlschaft

Die österreichisch-französische Schauspielerin Roxane Duran folgt auf Deleila Piasko. Auch in weiteren Nebenrollen des Herzstücks der Salzburger Festspiele kommt es 2026 zu Umbesetzungen.

Roxane Duran wird 2026 die neue Buhlschaft im „Jedermann“ der Salzburger Festspiele. Die österreichisch-französische Schauspielerin tritt die Nachfolge von Deleila Piasko an, die den Part in den Jahren 2024 und 2025 verkörperte und für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Die Festspiele bestätigten die Neubesetzung am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien.

In der seit 2021 laufenden Inszenierung von Regisseur Robert Carsen, die auch 2026 weitergeführt wird, spielt Philipp Hochmair erneut die Titelrolle des Jedermann.

Daniela Ziegler übernimmt 2026 von Andrea Jonasson die Rolle von Jedermanns Mutter, Sylvie Rohrer die Ein armer Nachbar/Werke, die 2025 von Kathleen Morgeneyer gespielt wurde.

Roxane Duran wurde 1993 in Paris geboren und besitzt sowohl die französische als auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Internationale Bekanntheit erlangte sie früh durch ihre Rolle im vielfach ausgezeichneten Film„Das Weiße Band“ (2009) von Michael Haneke.

Seither arbeitet Duran regelmäßig im europäischen Film- und Fernsehbereich, unter anderem in französischen Kinoproduktionen und internationalen Serienprojekten.