Im Herzstück der Salzburger Festspiele: Das ist die neue Buhlschaft

Philipp Hochmair und seine neue Buhlschaft: Roxane Duran wurde einem größeren Publikum durch Michael Hanekes Film „Das weiße Band“ bekannt.
© ROLAND SCHLAGER
Joachim Leitner

Joachim Leitner

Die österreichisch-französische Schauspielerin Roxane Duran folgt auf Deleila Piasko. Auch in weiteren Nebenrollen des Herzstücks der Salzburger Festspiele kommt es 2026 zu Umbesetzungen.

Roxane Duran wird 2026 die neue Buhlschaft im „Jedermann“ der Salzburger Festspiele. Die österreichisch-französische Schauspielerin tritt die Nachfolge von Deleila Piasko an, die den Part in den Jahren 2024 und 2025 verkörperte und für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Die Festspiele bestätigten die Neubesetzung am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien.

In der seit 2021 laufenden Inszenierung von Regisseur Robert Carsen, die auch 2026 weitergeführt wird, spielt Philipp Hochmair erneut die Titelrolle des Jedermann.

Daniela Ziegler übernimmt 2026 von Andrea Jonasson die Rolle von Jedermanns Mutter, Sylvie Rohrer die Ein armer Nachbar/Werke, die 2025 von Kathleen Morgeneyer gespielt wurde.

Roxane Duran wurde 1993 in Paris geboren und besitzt sowohl die französische als auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Internationale Bekanntheit erlangte sie früh durch ihre Rolle im vielfach ausgezeichneten Film„Das Weiße Band“ (2009) von Michael Haneke.

Seither arbeitet Duran regelmäßig im europäischen Film- und Fernsehbereich, unter anderem in französischen Kinoproduktionen und internationalen Serienprojekten.

Die Salzburger Buhlschaften seit 1920

1920-1921: Johanna Terwin

1926-1937: Dagny Servaes

1946: Grete Zimmer

1947: Elfi Gerhart

1948-49: Maria Becker

1950-1951: Judith Holzmeister

1952: Lola Müthel

1953-1955: Heidemarie Hatheyer

1956-1959: Martha Wallner

1960: Sigrid Marquardt

1961-1962: Ellen Schwiers

1963: Maria Emo

1964: Anna Smolik

1965-1966: Eva Kerbler

1967-1968: Nadja Tiller

1969-1972: Christiane Hörbiger

1973: Nicole Heesters

1974-1978: Senta Berger

1979: Christiane Buchegger

1980-1982: Senta Berger

1983-1986: Marthe Keller

1987-1989: Elisabeth Trissenaar

1990-1993: Sunnyi Melles

1994-1997: Maddalena Crippa

1998: Sophie Rois

1999-2001: Dörte Lyssewski

2002-2004: Veronika Ferres

2005-2006: Nina Hoss

2007: Marie Bäumer

2008-2009: Sophie von Kessel

2010-2012: Birgit Minichmayr

2013-2015: Brigitte Hobmeier

2016: Miriam Fussenegger

2017-2018: Stefanie Reinsperger

2019: Valery Tscheplanowa

2020: Caroline Peters

2021-2022: Verena Altenberger

2023: Valerie Pachner

2024-2025: Deleila Piasko

Ab 2026: Roxane Duran