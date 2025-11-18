Wildermieming im Narrenfieber: Fasnacht 2026 offiziell eröffnet

Die fünfte Jahreszeit hat in Wildermieming offiziell begonnen. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe an den „Fratz" am 11.11. startete die Gemeinde in die Fasnachtssaison 2026. Die Faschingsgruppe Wildermieming unter Obmann Markus Hauser verspricht ein buntes Programm mit mehreren Höhepunkten.

Wildermieming – Die traditionelle Machtübernahme der Narren fand im Gemeindeamt statt, wo Bürgermeister Matthias Fink den Gemeindeschlüssel symbolisch an den „Fratz" übergab. Dieser Akt markiert den Beginn der närrischen Zeit, in der die Faschingsgruppe das Geschehen in der Gemeinde bestimmt.

Zeitgerecht am 11.11. fanden sich die Fasnachter beim Gemeindeamt Wildermieming ein. © Claudio Jäger

Die Faschingsgruppe Wildermieming hat für die kommende Saison ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Besonders hervorzuheben sind der Fasnachtsball am Freitag, den 6. Februar 2026, sowie die große Fasnachtsaufführung am Sonntag, den 15. Februar 2026.

Für alle Fasnachtsbegeisterten öffnen die Wagen in Wildermieming an mehreren Tagen ihre Pforten. Besucher können am 30. und 31. Januar sowie am 7. und 13. Februar 2026 das närrische Treiben hautnah erleben.