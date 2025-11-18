Horror-Verletzung bei Trainingssturz: Ski-Talent fällt lange aus

In der Vorsaison feierte Alessia Guerinoni ihr Debüt auf der großen Ski-Bühne. Bei den Riesentorläufen in Sestriere und am Kronplatz durfte die 23-Jährige erstmals Weltcup-Luft schnuppern.

Der Aufstieg der Technik-Spezialistin wurde nun aber jäh gestoppt. Beim Training im Schweizer Zinal erlitt Guerinoni einen Kreuzbandriss und einen offenen Wadenbeinbruch im rechten Bein sowie ein stumpfes Trauma mit Hämatom im linken Knie, wie der italienische Skiverband mitteilte.