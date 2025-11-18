Literaturfrühstück mit „der Krautlerin": Räucherkunst in Sautens erleben

Am 4. Dezember lädt die Bibliothek Sautens zu einem besonderen Literaturfrühstück ein. Barbara Prantl, bekannt als „die Krautlerin", führt die Besucher*innen in die traditionelle Kunst des Räucherns ein und verbindet altes Wissen mit modernen Lebenskonzepten.

Sautens – Die Veranstaltung findet im Raikasaal in Sautens statt und verspricht einen informativen Vormittag rund um das Thema Kräuter und Räucherwerk. Barbara Prantl hat sich als "die Krautlerin" einen Namen gemacht und teilt ihr Wissen über die Balance zwischen Tradition und zeitgemäßem Leben.

Im Mittelpunkt des Literaturfrühstücks steht die Philosophie eines achtsamen Umgangs mit der Natur und ihren Ressourcen. Die Referentin vermittelt dabei Einblicke in die Welt der Kräuterkunde und die alte Tradition des Räucherns, die in der Vorweihnachtszeit besondere Bedeutung hat.

Eventinfos Datum: 04. Dezember 2025

04. Dezember 2025 Ort: Raikasaal Sautens

Raikasaal Sautens Uhrzeit: 09:30 Uhr

09:30 Uhr Veranstalter: Bibliothek Sautens

Bibliothek Sautens Thema: Literaturfrühstück mit Einführung in die Kunst des Räucherns

Das Format des Literaturfrühstücks bietet den Teilnehmenden nicht nur Wissen, sondern auch die Möglichkeit zum Austausch in gemütlicher Atmosphäre. Die Bibliothek Sautens setzt damit ihre Reihe kultureller Veranstaltungen fort, die lokales Wissen und Brauchtum in den Mittelpunkt stellen.