Literaturfrühstück mit „der Krautlerin": Räucherkunst in Sautens erleben
Am 4. Dezember lädt die Bibliothek Sautens zu einem besonderen Literaturfrühstück ein. Barbara Prantl, bekannt als „die Krautlerin", führt die Besucher*innen in die traditionelle Kunst des Räucherns ein und verbindet altes Wissen mit modernen Lebenskonzepten.
Sautens – Die Veranstaltung findet im Raikasaal in Sautens statt und verspricht einen informativen Vormittag rund um das Thema Kräuter und Räucherwerk. Barbara Prantl hat sich als "die Krautlerin" einen Namen gemacht und teilt ihr Wissen über die Balance zwischen Tradition und zeitgemäßem Leben.
Im Mittelpunkt des Literaturfrühstücks steht die Philosophie eines achtsamen Umgangs mit der Natur und ihren Ressourcen. Die Referentin vermittelt dabei Einblicke in die Welt der Kräuterkunde und die alte Tradition des Räucherns, die in der Vorweihnachtszeit besondere Bedeutung hat.
Eventinfos
- Datum: 04. Dezember 2025
- Ort: Raikasaal Sautens
- Uhrzeit: 09:30 Uhr
- Veranstalter: Bibliothek Sautens
- Thema: Literaturfrühstück mit Einführung in die Kunst des Räucherns
Das Format des Literaturfrühstücks bietet den Teilnehmenden nicht nur Wissen, sondern auch die Möglichkeit zum Austausch in gemütlicher Atmosphäre. Die Bibliothek Sautens setzt damit ihre Reihe kultureller Veranstaltungen fort, die lokales Wissen und Brauchtum in den Mittelpunkt stellen.
Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für traditionelles Wissen, Kräuterkunde und einen bewussten Lebensstil interessieren. Besonders in der hektischen Vorweihnachtszeit bietet das Literaturfrühstück eine Gelegenheit zur Entschleunigung und Besinnung auf wesentliche Werte.