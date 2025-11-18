Rebecca Kammerlander hat Führung bei Frau in der Wirtschaft Imst übernommen

Die 38-jährige Ötztalerin will nach Jahren ohne aktive Struktur das Unternehmerinnen-Netzwerk im Bezirk neu beleben. Rund 1.220 selbstständige Frauen bekommen damit wieder eine Stimme in der Region.

Imst, Längenfeld – Rebecca Kammerlander steht seit Kurzem an der Spitze von Frau in der Wirtschaft (FiW) im Bezirk Imst. Die Unternehmerin aus Längenfeld will das Netzwerk nach mehrjähriger Inaktivität wieder zur zentralen Anlaufstelle für selbstständige Frauen machen. „Wir wollen Unternehmerinnen sichtbar machen, vernetzen und stärken“, erklärt die neue Bezirksvorsitzende.

Die 38-Jährige kennt die Herausforderungen des Unternehmertums aus eigener Erfahrung. Nach ihrer Tätigkeit als Mittelschullehrerin übernahm sie das Appartementhaus ihrer Eltern in Längenfeld, das sie heute als Apart Relax führt. Parallel dazu gründete sie die Plattform „Die Ötztalerin“, ein regionales Netzwerk für Unternehmerinnen und Berufstätige.

„Frau in der Wirtschaft Imst soll wieder eine Plattform sein - ein Ort des Austauschs, der gegenseitigen Unterstützung und des Miteinanders“, betont Kammerlander. Ihr Programm baut auf drei Säulen: Interessensvertretung, bedarfsgerechtes Handeln und persönlicher Austausch zwischen den Unternehmerinnen.