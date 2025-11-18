Souveräner Sieg: Gerhard Strele kürte sich zum neuen Ü60-Vereinsmeister

Bei der diesjährigen Ü60-Vereinsmeisterschaft des Billardclub Optik Gundolf Lechaschau setzte sich Gerhard Strele souverän gegen seine Konkurrenten durch. Insgesamt 14 Teilnehmer fanden sich im Vereinslokal ein, um in spannenden 9-Ball-Duellen den Meister zu ermitteln.

Lechaschau – Turnierleiter Ferdinand Schedle organisierte das Turnier in zwei 7er-Gruppen, wobei in der Gruppenphase jeder gegen jeden antrat. Dieses Format garantierte allen Teilnehmern einen ganzen Tag Billardsport und zahlreiche Partien.

In die KO-Runde schafften es jeweils die besten vier Spieler jeder Gruppe. Die Viertelfinalbegegnungen verliefen durchweg eindeutig: Wolfgang Greinwald besiegte Eduard Fritz mit 3:0, Rainer Kadisch setzte sich gegen den amtierenden Ü60-Vereinsmeister Michael Praxmair durch, Gerhard Strele bezwang Walter Gloiser und Roland Sprenger gewann gegen Wilfried Gruber-Stadler.

Im Halbfinale behielt Rainer Kadisch mit 3:1 gegen Wolfgang Greinwald die Oberhand, während Gerhard Strele mit einem klaren 3:0 gegen Roland Sprenger ins Finale einzog. Bemerkenswert war der Erfolg von Kadisch, der nach längerer Billardpause direkt ins Endspiel vorstoßen konnte.