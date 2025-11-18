Souveräner Sieg: Gerhard Strele kürte sich zum neuen Ü60-Vereinsmeister
Bei der diesjährigen Ü60-Vereinsmeisterschaft des Billardclub Optik Gundolf Lechaschau setzte sich Gerhard Strele souverän gegen seine Konkurrenten durch. Insgesamt 14 Teilnehmer fanden sich im Vereinslokal ein, um in spannenden 9-Ball-Duellen den Meister zu ermitteln.
Lechaschau – Turnierleiter Ferdinand Schedle organisierte das Turnier in zwei 7er-Gruppen, wobei in der Gruppenphase jeder gegen jeden antrat. Dieses Format garantierte allen Teilnehmern einen ganzen Tag Billardsport und zahlreiche Partien.
In die KO-Runde schafften es jeweils die besten vier Spieler jeder Gruppe. Die Viertelfinalbegegnungen verliefen durchweg eindeutig: Wolfgang Greinwald besiegte Eduard Fritz mit 3:0, Rainer Kadisch setzte sich gegen den amtierenden Ü60-Vereinsmeister Michael Praxmair durch, Gerhard Strele bezwang Walter Gloiser und Roland Sprenger gewann gegen Wilfried Gruber-Stadler.
Im Halbfinale behielt Rainer Kadisch mit 3:1 gegen Wolfgang Greinwald die Oberhand, während Gerhard Strele mit einem klaren 3:0 gegen Roland Sprenger ins Finale einzog. Bemerkenswert war der Erfolg von Kadisch, der nach längerer Billardpause direkt ins Endspiel vorstoßen konnte.
Das Finale entschied Gerhard Strele jedoch deutlich für sich. Mit einem 3:0-Sieg gegen Rainer Kadisch krönte er sich zum neuen Ü60-Vereinsmeister des Billardclub Lechaschau und setzte damit seine beeindruckende Serie fort, nachdem er bereits alle seine KO-Spiele souverän gewonnen hatte.