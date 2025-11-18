195 Länder und ein Todesfall: Tiroler will Reise um die Welt zu Ehren seiner Frau vollenden

Der Lienzer Herbert Eder nahm sich schon als junger Mann vor, alle Staaten der Erde kennenzulernen. Seine Frau Anna begleitete ihn auf vielen Reisen, zuletzt fehlten noch zehn Länder. Doch dann kam alles anders.

Lienz, Gran Canaria – „Anna ist gestorben und wird nie mehr zurückkommen. Ich stehe das erste Mal seit über 40 Jahren Reisen, Leben und Glück alleine am Flughafen und habe Tränen in den Augen.“ Als Herbert Eder diese Zeilen niederschreibt, ist er auf dem Tiefpunkt. Seine Frau ist tot: gestorben bei dem Versuch, ein Lebensziel zu erreichen. Zurück bleiben ein zutiefst verzweifelter Ehemann und der gemeinsame Sohn.

Bis zu Annas Todestag ist Herbert alleine unterwegs, um sein großes Vorhaben zu vollenden. Er will alle Länder der Welt bereisen. 195 offiziell anerkannte Staaten gibt es, fast alle hat der Lienzer schon kennengelernt. Seine Frau war nicht immer, aber meistens, mit dabei. Bis zum 20. Februar 2024, als sie mit 59 Jahren an einer Krankheit starb. Herbert macht für sie weiter.

Herbert bei seinem Besuch in Kirgisistan. © Eder

Die erste Reise alleine führt den Osttiroler nach Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisien, Kasachstan und die Mongolei. Ein Netzhautriss in Usbekistan macht die Tour zur Qual, Herbert fällt vor Schmerz und Erschöpfung in Ohnmacht und bricht sich die Rippen. Sohn Mauricio Elias muss kommen, um den Vater in ein Krankenhaus zu bringen. Der kämpft sich durch: Nach einer Operation vollendet Eder die Reise.

Leidensweg schriftlich verarbeitet

Mit diesen Erlebnissen muss der Lienzer erst einmal zurechtkommen. Den seelische Schmerz, Anna verloren zu haben, und die körperlichen Schmerzen durch die Verletzungen verarbeitet er in einem Buch, dessen Titel alles sagt: „Der Leidensweg“. Herbert Eder erholt sich auf Gran Canaria, wo Anna und er sich vor 30 Jahren eine Existenz aufgebaut haben. Ihr Restaurant „Bamira“ gilt als eine der feinsten Adressen der Insel und bekam zahlreiche Auszeichnungen.

Auf dem Weg von Turkmenistan in die Mongolei. © Eder

Aber alles der Reihe nach. Herbert Eder wurde am 31. Juli 1958 geboren, nicht in Lienz, sondern in Kufstein. Sein Vater war dort als Polizist stationiert. Aufgewachsen ist er in Kössen, dann zog die Familie wieder nach Osttirol. „Damals wollte ich Zoologie studieren, doch das Gymnasium war nichts für mich. Schließlich bin ich nach Kitzbühel, um eine Kochlehre zu machen“, erinnert sich Herbert. Schon damals war seine Reiselust nicht zu bremsen.

Zuerst wollte er nach Südafrika auswandern, dann in die USA. Es ging nach Indien, Singapur, auf die Bahamas. Herbert musste einen Leberabszess und die Amöbenruhr überstehen, lernte Gefängniszellen von innen kennen. Über einen TV-Wettbewerb bekam er den Auftrag, alle Kontinente zu besuchen und seine Erlebnisse zu dokumentieren – damals noch mit Super-8-Filmen. „Ich bin ein abenteuerlustiger Mensch“, beschreibt Eder sich selbst.

Die Liebe begann beim Würstelstand

Ein Zwischenaufenthalt in der Heimat bescherte Lienz den ersten Nachtwürstelstand und Herbert die Liebe seines Lebens. Anna, die ganz in der Nähe vom Eder‘schen Elternhaus aufgewachsen war, bewarb sich um einen Job beim Würstelstand. 1986 wurde geheiratet. Doch das junge Paar wollte mehr als nur Würstel und Bier verkaufen: Anna und Herbert wanderten nach Gran Canaria aus und eröffneten dort ihr Restaurant „Bamira“.

Das „Bamira“ der Eders holte zahlreiche Auszeichnungen. © Eder

Leicht war das nicht. Herbert: „Die Leute sahen in uns einen Hippie und seine junge Frau. Sie fragten sich wohl, ob wir überhaupt fähig waren, uns etwas aufzubauen. Anfangs konnten wir nicht einmal Spanisch.“ Doch es ging bergauf. Als Sohn Mauricio Elias geboren wurde, war es „das größte Glück unseres Lebens“, beschreibt Eder. Gereist wurde weiterhin, Anna teilte die Leidenschaft ihres Mannes.

Vom tiefsten Punkt der Welt in Äthiopien bis zu den höchsten Pässe in Lhasa, die auf 6200 Metern Höhe liegen reisten die Eders. Und kamen immer wieder gut nach Hause. Sie meisterten Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und gefährliche Situationen. Herbert: „Für bestimmte Länder in Afrika braucht man eine Sicherheitsfirma als Begleitung. Alleine darf man da nicht hin. Aus dem Südsudan sind wir zum Glück rechtzeitig rausgekommen.“

Anna und Herbert Eder unternahmen zusammen viele Reisen, die sie ihrem Ziel, die Welt kennen zu lernen, näherbrachten. In Sierra Leone holte sich Anna den Tod. © Eder

Wie riskant ist so eine Reise um die Welt? Sicher sei es gefährlich, sagt Herbert. Er habe immer gewusst, dass etwas passieren könne. Für Anna sollte Sierra Leone das letzte Land sein, das sie besuchen durfte. Ein Mückenstich brachte das Ende. „Es war eine Ansteckung mit einem gefährlichen Malaria-Erreger. Die Krankheit brach erst aus, als wir zurück in Gran Canaria waren. Innerhalb von Stunden war meine Frau tot.“

Natürlich ist es gefährlich. Wir haben immer gewusst, dass so etwas passieren kann. Anna oder mir. Herbert Eder, Koch und Weltreisender

Heute ist Herbert 67 Jahre alt, Sohn Mauricio ist längst erwachsen. Wie sehr Herbert seine Frau vermisst, lässt sich nicht in Worte fassen. Im Bamira laufen Filme, die Anna während der gemeinsamen Reisen zeigen, auch Fotos sind ausgestellt. Der Witwer kocht nur mehr zu besonderen Anlässen und auf Vorbestellung. Doch sein Lebensziel verfolgt er nach wie vor. Ohne Anna, aber vielleicht gerade deshalb umso nachdrücklicher.

195 Staaten der Welt Die magische Marke: Als junger Bursche begann Herbert Eder, die Welt zu bereisen. Erst alleine, später mit seiner Frau Anna. Als Anna 2024 starb, fehlten Herbert noch 16 Länder, um alle (offiziell anerkannten) Staaten der Erde besucht zu haben. Erste Reise ohne Anna: 2024 besuchte Herbert Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan und die Mongolei. Ab 23. November 2025: Herbert bricht in Begleitung von Sicherheitskräften nach Afrika auf. Er will Niger, Tschad, Zentralafrika und Somalia besuchen. Die letzte Reise: 2026 stehen Armenien, Iran, Afghanistan, China, Südkorea und Japan auf dem Programm. Dann hat Herbert Eder alle 195 Länder der Welt besucht. Sein Leidensweg: Über seine Reise von Turkmenistan in die Mongolei schrieb Herbert Eder das Buch „Der Leidensweg“. Er verarbeitet darin den Schmerz über den Tod seiner Frau. Erschienen im Novum Verlag.

Am 23. November startet eine begleitete Expedition nach Afrika. Niger, Tschad, Zentralafrika und Somalia stehen auf dem Plan, die Sicherheitsfirma übernimmt die Vorbereitungen. Danach fehlen dem Lienzer noch sechs Länder bis zum Ziel, alle 195 Staaten der Welt kennengelernt zu haben: Armenien, Iran, Afghanistan, China, Südkorea und Japan. Dass seine Leidenschaft riskant ist, weiß Eder. Aber so kurz vor dem Gipfel drehe man nicht um, meint er in Anspielung auf das Bergsteigen.