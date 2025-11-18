Schwerer Krypto-Diebstahl in Innsbruck-Land: 46-Jähriger verliert über 100.000 Euro

Lans – Der Computer eines 46-Jährigen im Bezirk Innsbruck-Land wurde am 12. November gegen Mitternacht mittels Schadsoftware gehackt. Der bislang unbekannte Täter konnte sich dadurch Zugangscodes für die digitale Geldtasche des Opfers verschaffen. In weiterer Folge tätigte er damit mehrere Abbuchungen der Kryptowährung. Dem 46-Jährigen entstand ein Schaden von über Hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (TT.com)